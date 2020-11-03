Удар по карману за нарушение карантина: как будут штрафовать украинцев

В Украине будут штрафовать за отсутствие масок / УНИАН

3 ноября большинство народных депутатов в первом чтении поддержали законопроект №3890, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. Сообщается, что наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Как говорится в законопроекте: "За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан".

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Законопроект в первом чтении поддержали 251 народный депутат.

Кроме того, по словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи Кабинет министров разработал еще один законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно.

Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

Также стало известно, что в Украине уже со следующей недели хотят значительно усилить карантинные ограничения.​ Власти могут ввести комендантский час и штрафные санкции за нарушение режима.​

Кроме того, рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.

Предусматривается закрытие фудкортов и запрет на развлекательные мероприятия. Рестораны будут работать только на вынос.

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