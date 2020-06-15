Украинцев не выпустят за границу: стало известно, кого коснется новый закон о должниках

Депутаты не пустят должников за границу / УНИАН

Правительство выступает инициатором законопроекта №3609, в случае принятия которого должникам могут запретить покидать Украину не только органы правосудия, но и банки, должностные лица, а также другие органы власти.

Об этом говорится в тексте проекта закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принудительного исполнения судебных решений и решений других органов, который уже рассматривается в Раде.

Речь идет о том, что украинцам, которые, например, задолжали за коммунальные платежи или же не заплатили штраф за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, или задолжали по решению суда сумму более 94 тысяч гривен, будет запрещен выезд с территории Украины.

Примечательно, в проекте закона указано, что решение временного запрета на выезд будет согласовано уже через один день. Отмена решения возможна только тогда, когда все долги будут оплачены.

До недавних пор подобные санкции применялись только к тем лицам, которые не платят алиментов. Однако теперь такие меры коснутся всех должников, их счета могут быть арестованы автоматически.

Кроме того, вносятся изменения и в 195 статью Семейного кодекса Украины. Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, будут платить алименты исходя из собственного заработка. Если сумма дохода неизвестна, то алименты будут рассчитываться на базе суммы средней зарплаты местности, где живет и работает бизнесмен.

Напомним, Верховная Рада намерена разрешить взламывать квартиры должников за коммуналку без решения суда.