Украинцев заставят платить за культуру: Рада придумала новый налог

Кравчук озвучила украинцам известие о новом налоге / Фейсбук Е.Кравчук

Парламентарии от правящей фракции Слуга народа обсуждают вопрос введения специального налога для украинцев на развитие культуры. Об этом рассказала зампредседателя СН Евгения Кравчук.

По словам депутата, сегодня, 13 мая, Верховная Рада будет рассматривать программу по развитию культурной сферы, пострадавшей в связи с введением противоэпидемиологических ограничений. Планируется снижение арендной платы для кинозалов, которые не могут работать во время карантинных мероприятий.

"Мы планируем в целом несколько шагов поддержки креативных индустрий, где заняты около миллиона человек по Украине. И в государственных, и в частных структурах. Сегодня первый. Он поможет уменьшить аренду, например кинотеатрам, которые не могут открыться во время карантина", - заявила Кравчук.

После этого парламент будет обсуждать вопрос реализации так называемого "единого культурного сбора".

"А следующий наш шаг очень важный. Это будет введение единого культурного сбор", - подчеркнула депутат.

Напомним, в бюджете на 2020 год Верховная Рада сократила расходы на науку, культуру, а также образование и кино с целью оптимизации финансирования во время эпидемии коронавирусной инфекции. При этом денежное обеспечение налоговой милиции увеличили в два раза.