Украинцы будут платить за свет по-новому: в НКРЭКУ рассказали подробности

В НКРЭКУ анонсировали изменения на рынке электроэнергии / finance.obozrevatel.com

Нацкомиссия по вопросам регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг выступает с инициативой разделения тарифа на оплату электроэнергии для населения. Планируется, что украинцы будут платить за свет на основе двух квитанций – за поставку и транспортировку электроэнергии по отдельности, так же, как сейчас платят и за газ. Об этом рассказал глава комиссии Валерий Тарасюк.

По его словам, подобным образом работают энергорынки всех государств, а услуги транспортировки и поставки ни в коем случае не должны быть монополизированы. Сейчас по таком правилу платят за электроэнергию промышленники, однако в скором времени это коснется всех.

"В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка - это природная монополия, а поставка - это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять разные компании", - сказал Тарасюк в интервью БизнесЦензор.

Напомним, в начале мая появилась информация о том, что в Украине также может вырасти цена на потребление электроэнергии для бытовых потребителей на 30% - до 1,40 коп. за 100 кВт.

Позже сообщалось, что в Минэнерго предлагают с 1 октября установить новую цену на электроэнергию для населения, которая составит 1, 68 коп за 100 кВт.