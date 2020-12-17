Украинцы рассказали, довольны ли борьбой властей по борьбе с COVID-19 - опрос

Результаты нового социологического опроса оказались вполне себе в русле последних событий.
По состоянию на середину декабря нынешнего года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией COVID-19.
Такие результаты показал опрос, который провели сотрудники "Социологической группы "Рейтинг"". В частности, 36% респондентов заявили, что довольны деятельностью президента Владимира Зеленского в рамках борьбы с эпидемией, а 60% ‒ не удовлетворены.
Деятельностью Минздрава в этом вопросе довольны 29%, недовольны - 67%. Работой МВД довольны 28% респондентов, недовольны ‒ 61%, затруднились с ответом ‒ 12%.
Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (71%) и Верховной Рады (77%).
Опрос проводился в период с 12 по 14 декабря нынешнего года среди 2,5 тысячи респондентов по всей Украине (за исключением оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса).
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова, показали - президент Украины Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года.
- Тем не мене, политиком-2020 20% респондентов все равно признали именно президента. Хотя показатель его поддержки значительно меньше, чем в конце 2019 года (тогда было 46%).