Украинцы рассказали, довольны ли борьбой властей по борьбе с COVID-19 - опрос

Украинцы рассказали, довольны ли борьбой властей по борьбе с COVID-19 / УНИАН

По состоянию на середину декабря нынешнего года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией COVID-19.

Такие результаты показал опрос, который провели сотрудники "Социологической группы "Рейтинг"". В частности, 36% респондентов заявили, что довольны деятельностью президента Владимира Зеленского в рамках борьбы с эпидемией, а 60% ‒ не удовлетворены.

Деятельностью Минздрава в этом вопросе довольны 29%, недовольны - 67%. Работой МВД довольны 28% респондентов, недовольны ‒ 61%, затруднились с ответом ‒ 12%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (71%) и Верховной Рады (77%).

Опрос проводился в период с 12 по 14 декабря нынешнего года среди 2,5 тысячи респондентов по всей Украине (за исключением оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса).

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