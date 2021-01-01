Стало известно, как украинцы отреагировали на новогоднее обращение Зеленского

Украинцы обсудили новогоднее обращение Зеленского / скриншот

В ночь на 1 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский обратился с новогодним обращением к народу. Видео было записано в формате беседы с маленькими украинцами - именно им Зеленский и рассказал о прошедшем годе.

Зеленский говорил детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуацию на Донбассе. Пожелания для граждан прозвучали как от главы государства, так и от детей.

Новогоднее обращение Зеленского 31 декабря 2020 года вызвало неоднозначную реакцию: некоторым украинцам оно очень понравилось, а некоторые назвали его циничным.

"Выступал перед детьми потому что взрослые его заплевали бы"

" Такої цинічної промови ще ніколи не було... Сором!"

"А тем украинцам, кому больше 9 лет, нечего рассказать?

"Спасибо за прекрасное поздравление, особенно тронула концовка, "задело за живое до слезы". С Новым годом, так хочется мира, мира всей нашей стране"

"Брехун. Мир або є, або його нема. Неможливо бути трішечки вагітною. Не привітання, а знущання над мешканцями країни. Для усіх буде краще, і для тебе, якщо ти схаменешся в кінці кінців і повернешся в свій квартал. Думай ТЕ. З Новим роком!"

Дуже гарне привітання, найкраще за 30 років правда"

Напомним: