Украине и России грозит потеря Крыма – эксперт

Полуостров может оказаться под контролем третьей страны, предупредил полковник запаса.
Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов считает, что захваченный Россией Крым Украина может вернуть путем переговоров, но при создании платформы для деоккупации полуострова есть много рисков.
Украина может полностью потерять Крым в третьем государстве, в частности, в Турции, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник отметил, у Киева и Анкары совпадает интерес в плане освобождения Крыма, но можно перестараться – и полуостров станет турецкой метрополией в составе нашей страны.
"…при создании крымской платформы существует много рисков. Первый из них связан с тем, что эта платформа может превратиться в крымский Минск – бесполезную и неэффективную площадку. Второй риск – полная потеря Крыма в третьей стране, например, в Турции…", – предупредил Жданов.
Читайте такжеКравчук объяснил, почему Путина не обязательно подключать к платформе по КрымуЭксперт добавил, что все будет зависеть от политической позиции украинского государства и способности дипломатов страны ввести сложную политическую игру.
- Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.
- Позже Зеленский сообщил, что Евросоюз готов присоединиться к новой платформе по освобождению полуострова.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.