Украине и России грозит потеря Крыма – эксперт

Украина и Россия могут потерять Крым, спрогнозировал военный эксперт / Reuters

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов считает, что захваченный Россией Крым Украина может вернуть путем переговоров, но при создании платформы для деоккупации полуострова есть много рисков.

Украина может полностью потерять Крым в третьем государстве, в частности, в Турции, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, у Киева и Анкары совпадает интерес в плане освобождения Крыма, но можно перестараться – и полуостров станет турецкой метрополией в составе нашей страны.

"…при создании крымской платформы существует много рисков. Первый из них связан с тем, что эта платформа может превратиться в крымский Минск – бесполезную и неэффективную площадку. Второй риск – полная потеря Крыма в третьей стране, например, в Турции…", – предупредил Жданов.

Читайте такжеКравчук объяснил, почему Путина не обязательно подключать к платформе по КрымуЭксперт добавил, что все будет зависеть от политической позиции украинского государства и способности дипломатов страны ввести сложную политическую игру.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.

Позже Зеленский сообщил, что Евросоюз готов присоединиться к новой платформе по освобождению полуострова.