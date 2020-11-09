Украине не обойтись без локдауна: эксперт назвал причину

Эксперт оценил вероятность жесткого карантина в Украине / УНИАН

В Украине следует немедленно ввести ограничения, сопоставимые с теми, которые действовали во время первого этапа адаптивного карантина в начале мая, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, иначе – уже в ближайшем будущем придется вводить общенациональные ограничения, как например, во Франции или Германии.

В то же время эксперт считает, что при разработке нового пакета ограничений следует учитывать опыт европейских стран.

"Готовность людей соблюдать ограничения значительно ниже, чем была весной. Экономика гораздо более ослаблена. Школы и детские сады, а также транспорт большинство стран оставляет открытыми. Ограничения применяются в первую очередь к количеству контактов для отдельной личности, во вторую – к сферам деятельности", – добавил Ковтонюк.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Кроме того, Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни.

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