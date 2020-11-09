Украине не обойтись без локдауна: эксперт назвал причину

Ограничения применяются в первую очередь к количеству контактов, считает Павел Ковтонюк.
В Украине следует немедленно ввести ограничения, сопоставимые с теми, которые действовали во время первого этапа адаптивного карантина в начале мая, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк.
Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, иначе – уже в ближайшем будущем придется вводить общенациональные ограничения, как например, во Франции или Германии.
В то же время эксперт считает, что при разработке нового пакета ограничений следует учитывать опыт европейских стран.
"Готовность людей соблюдать ограничения значительно ниже, чем была весной. Экономика гораздо более ослаблена. Школы и детские сады, а также транспорт большинство стран оставляет открытыми. Ограничения применяются в первую очередь к количеству контактов для отдельной личности, во вторую – к сферам деятельности", – добавил Ковтонюк.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.
Кроме того, Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни.
Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19, из них у детей - 350, у медицинских работников - 321.
- За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек, летальных случаев 115. выздоровели 2 тыс. 277 человек. Осуществлено тестирований в сутки 41 тыс. 114 (в том числе методом ПЦР - 34 тыс. 393, методом ИФА - 6 тыс. 721).
- За все время в Украине заболели коронавирусом 469 тыс. 018 человек, выздоровели 209 тыс. 143 человека, умерли 8 тыс. 565 человек. Проведение ПЦР-тестов – 3 648292.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.