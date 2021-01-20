Украине передадут 9 человек из "ЛДНР": когда и как пленные вернутся домой

Передача незаконно удерживаемых лиц произойдет с участием "посредника".
Омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала вопрос передачи Украине в одностороннем порядке 9 человек с временно оккупированной территории Донбасса.
Как подчеркнула она в ходе брифинга, который транслировался в ее Telegram-канале, представители оккупантов передадут Украине в одностороннем порядке 9 человек уже сегодня-завтра.
Омбудсмен отметила, что передача незаконно удерживаемых лиц произойдет с участием "посредника".
"В СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть, - рассказала она.
Денисова уточнила, что незаконно удерживаемых лиц приводят в опрятный вид (кормят, предоставляют медицинскую помощь).
"Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту Луганск - Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев", - добавила Денисова.
В то же время она пояснила, что не может назвать имена этих людей, пока они не доставлены в Украину.
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Односторонняя передача пленных Украине:
- Ранее российские СМИ сообщили о том, что часть граждан Украины, удерживаемых в местах лишения свободы на территории ОРДЛО, будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".
- Представители "ЛНР" и "ДНР" в ТКГ Владислав Дейнего и Наталья Никанорова в совместном заявлении сообщили, что о передаче удерживаемых лиц Медведчук был уведомлен письмом 15 января.