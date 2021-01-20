Украине передадут 9 человек из "ЛДНР": когда и как пленные вернутся домой

В ОРДЛО заявили о передаче Украине незаконно удерживаемых / Reuters

Омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала вопрос передачи Украине в одностороннем порядке 9 человек с временно оккупированной территории Донбасса.

Как подчеркнула она в ходе брифинга, который транслировался в ее Telegram-канале, представители оккупантов передадут Украине в одностороннем порядке 9 человек уже сегодня-завтра.

Омбудсмен отметила, что передача незаконно удерживаемых лиц произойдет с участием "посредника".

"В СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть, - рассказала она.

Денисова уточнила, что незаконно удерживаемых лиц приводят в опрятный вид (кормят, предоставляют медицинскую помощь).

"Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту Луганск - Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев", - добавила Денисова.

В то же время она пояснила, что не может назвать имена этих людей, пока они не доставлены в Украину.

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Односторонняя передача пленных Украине: