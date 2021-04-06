Украинок повязали в Дубае за обнаженку: СМИ узнали, кто одна из задержанных

В Дубае задержана гражданка Украины Яна, узнали журналисты / instagram.com/ya_.na_ka

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов – в Дубае – за позирование для видеоролика в обнаженном виде (стиль ню) задержали более десяти гражданок Украины. Одну из девушек зовут Яна, и журналисты нашли ее брата.

Девушка поехала на отдых, и должна была принять участие в фотосессии, рассказал ее брат в сюжете ТСН, опубликованном в Facebook.

Родственник задержанной утверждает, что больше ничего не знает.

"Вообще на отдых поехала, а так даже не знаем, почему так... ну там, фотосессия также должна была быть... знаем, только информации больше нет", – поделился брат украинки.

В аккаунте нашей соотечественницы в Іnstagram говорится, что она модель. На странице есть фотографии из Дубая в купальнике, сделанные в отеле и на пляже.

Журналисты выяснили, что в ОАЭ задержана гражданка Украины Яна / instagram.com/ya_.na_ka

В Дубае задержана украинка Яна, узнали журналисты / instagram.com/ya_.na_ka

В ОАЭ исповедуют ислам, и там очень строгие требования как к местным жителям, так и к туристам – запрещены откровенные наряды, в соцсети нельзя выкладывать эротические фото и видео.

За нарушение норм общественной морали грозит серьезное наказание – 6 месяцев за решеткой и штраф в сумме 1 400 долларов.

Задержание девушек в Дубае за обнаженку – что нужно знать

Вечером 3 апреля в соцсетях появились фото и видео, на которых были запечатлены 13 голых женщин, позирующих на балконе в Дубае. Британское издание Mirror узнало, что за участие в съемках девушек задержали.

По предварительным сведениям, съемки устроили в рамках рекламной кампании, в них участвовали гражданки Украины, России и Беларуси.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Дубае были задержаны 11 наших соотечественниц, их обвинили в нарушении норм общественной морали.