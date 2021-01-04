Украинская разведка раскрыла личные данные боевиков "ЛДНР"

Документы касаются отчетности по коронавирусу.
Украинская разведка получила доступ к секретным документам из внутреннего оборота боевиков "ЛДНР", которые позволили получить доступ к их личным данным.
Как написал в Facebook офицер украинской разведки Сергей Нещадим, данные документы касаются отчетности по коронавирусу за второе полугодие.
"Липовая отчетность, не составляющая интереса, скажите вы. А мы вам скажем, что нашли там много полезной информации для наших спецслужб… Клондайк "МЧС" и других интересных должностей и лиц. Офизичиваем, заносим в списки. Будет отдельная публикация со списком "военных", — пишет Нещадим.
В разведке констатировали, что были обнаружены личные данные троих боевиков:
Васильев Владимир Эдуардович – 07.03.1998 – Горловка-17, ул.Пушкинская 20/14 – ВЧ 08800, прапорщик.
Саченко Павел Евгеньевич – 12.07.1971 – Донецк, Ленинский р-н, ул. Куприна 1 – пом. ПВК, майор.
Давлеев Игорь Александрович – 31.10.1964 – Донецк, ул. Рослого 33, частный сектор – военнослужащий.
Читайте такжеРазведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению
Напомним, в Службе внешней разведки Украины призвали к бдительности в связи с возможным вторжением Вооруженных сил РФ в Херсонскую область с целью решения острых проблем водоснабжения Крыма.
Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря заявил, что Россия рано или поздно покинет аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. Однако Киев уже сейчас ведет работу над реинтеграцией своих территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках одного из интервью назвал "ужасной" перспективу новой военной атаки России из Крыма и допустил объявление всеобщей военной мобилизации на территории страны в случае реализации такого сценария.