Украинская разведка раскрыла личные данные боевиков "ЛДНР"

Украинская разведка получила доступ к личным данным боевиков "ЛДНР" / Фото: УНИАН

Украинская разведка получила доступ к секретным документам из внутреннего оборота боевиков "ЛДНР", которые позволили получить доступ к их личным данным.

Как написал в Facebook офицер украинской разведки Сергей Нещадим, данные документы касаются отчетности по коронавирусу за второе полугодие.

"Липовая отчетность, не составляющая интереса, скажите вы. А мы вам скажем, что нашли там много полезной информации для наших спецслужб… Клондайк "МЧС" и других интересных должностей и лиц. Офизичиваем, заносим в списки. Будет отдельная публикация со списком "военных", — пишет Нещадим.

В разведке констатировали, что были обнаружены личные данные троих боевиков:

Васильев Владимир Эдуардович – 07.03.1998 – Горловка-17, ул.Пушкинская 20/14 – ВЧ 08800, прапорщик.

Саченко Павел Евгеньевич – 12.07.1971 – Донецк, Ленинский р-н, ул. Куприна 1 – пом. ПВК, майор.

Давлеев Игорь Александрович – 31.10.1964 – Донецк, ул. Рослого 33, частный сектор – военнослужащий.

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