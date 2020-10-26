УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание - Степанов

26 октября 2020, 10:35

Украинская COVID-вакцина может появиться только через год.

Украинской вакцине от коронавируса надо пройти три фазы клинических исследований / УНИАН

Потенциальная украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание. Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, украинская разработка полностью нейтрализовала коронавирус в организме человека.

"Об успехе уже доложили президенту. Если успешно пройдут все клинические исследования, то через год вакцину от COVID-19​ начнут производить для нужд населения", - отметил глава МОЗ.

Степанов также рассказал, что сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где смогут производить украинскую вакцину.

Читайте такжеСтепанов объяснил, как и когда будут испытывать украинскую вакцину от Covid-19

По его словам, несмотря на то, что в разработке вакцины участвуют американские компании, кандидат на вакцину - именно украинский.

Он добавил, что предыдущие исследования кандидата на вакцину проводились в лабораториях Турции и США, поскольку в Украине только восстанавливаются лаборатории такого типа защиты.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще более 5 тысяч человек. По состоянию на понедельник, 26 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило более 348 тысяч человека.
  • Жертвами коронавируса стали более 6 тысяч украинцев, об этом сообщили в МОЗ.
  • С понедельника, 26 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
  • Напомним, в "красной зоне" запрещена работа общественного транспорта, учреждений образования, ТРЦ, кафе и ресторанов.

Максим Степанов вакцина от коронавируса коронавирус Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание - Степанов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:02
Ученые составили топ-5 признаков заболевания Covid-19
10:58
В России убили преподавателя института и отрезали ей палец
10:46
Бюллетени в кастрюле, душ из кофе и динозавры-агитаторы: какие неожиданные курьезы произошли на выборах-2020 Фото Видео
10:39
Гороскоп на 27 октября для всех: фарт кошелька, удар в спину и новый дом Видео
10:35
Украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание - Степанов Видео
Реклама
10:10
Защищает от рака, диабета, ожирения и продлевает жизнь: ученые назвали уникальный напиток Видео
10:08
Очередной шаг белорусов к свободе: в стране началась всенародная забастовка Видео
10:02
Катастрофа Ан-26 - в командовании ВВС рассказали о причине
09:58
Усталость: 3 способа побороть изнеможение с помощью продуктов Видео
09:50
Главный феномен местных выборов мнение
09:44
Коронавирус в Украине после выборов: за сутки добавились почти 5,5 тыс. новых больных Видео
09:27
Байден объяснил, почему Россия - главная угроза для США
09:15
Сколько киевлян получили диагноз Covid-19 в день выборов - свежая статистика
09:00
Лавров выступил против военного решения конфликта в Нагорном Карабахе Видео
08:36
Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска Видео
08:32
Проголосовали? Значит, вас "сделали вместе" мнение
08:31
Ученые оценили реальную эффективность масок для лица в борьбе с Covid-19 Видео
08:23
Выборы в Сумах, Славянске и Луцке: известны результаты местных экзит-полов
08:00
Названы города, в которых пройдет второй тур местных выборов Видео
07:35
В Украине обновили зоны карантина: полный список городов
Реклама
06:59
Хрупкое перемирие в Карабахе вступило в силу: в Баку уже заявили о нарушении Видео
06:53
Зеленский вместо победы на выборах схлопотал пощечину мнение
06:38
Популярные в 90-х брови с полоской вернулись в моду - фото Фото
06:30
Экзит-пол в Ровно: стало известно, кто прошел во второй тур выборов мэра
06:16
Кравчук назвал причину низкой явки украинцев на местных выборах Видео
05:59
Выборы в Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком выиграли действующие мэры - экзит-пол
05:49
Эксперт объяснил, почему переговоры в США по Карабаху обречены на провал Видео
05:27
В зоне риска – женщины и дети: что готовит календарь магнитных бурь на ноябрь 2020 Видео
05:06
Грибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020: фото Фото
04:36
"Кандидатура одна": эксперт назвал преемника Лукашенко Видео
04:03
Могут привести к заражению: названы ошибки при ношении масок Видео
03:32
В харьковской инфекционке пациент с Сovid-19 погиб жуткой смертью Видео
02:10
Вашингтон и Анкара сошлись лбами: эксперт объяснил новый расклад по Карабаху Видео
01:50
Стало известно, сколько украинцев не пошли голосовать из-за Covid-19
01:37
В горсовет Ужгорода проходит партия, разрекламированная МИД Венгрии
01:25
Иверская икона Божией Матери - как молиться в праздник 26 октября Видео
00:34
В Слуге народа с оптимизмом восприняли результаты экзит-полов Видео
00:24
Эксперт развенчал популярный миф о заражении COVID-19 Видео
00:05
Эксперт назвала причину "взрыва" раздражения Видео
25 октября, воскресенье
23:58
Коронавирус в день выборов – за сутки обнаружили еще 6 тысяч больных Видео
Реклама
23:42
США сделали громкое заявление о перемирии в Нагорном Карабахе Видео
23:29
В Беларуси демонстранты объявили общенациональную забастовку Видео
23:24
Разумков пояснил, почему проигнорировал опрос Зеленского
23:23
Киев припугнул Будапешт из-за "коварного удара и наглого вмешательства" в выборы 2020 Видео
23:18
Трамп дал бравурное обещание по Нагорному Карабаху Видео
23:02
В ЦИК и Опоре подсчитали, сколько украинцев явились на выборы 2020 Видео
23:01
Алиев выдвинул новое условие по перемирию в Нагорном Карабахе Видео
22:55
В Николаеве на выборах побеждает действующий мэр Сенкевич – экзит-пол
22:53
Воскрешение Порошенко и печаль Зеленского: первые итоги выборов-2020 мнение
22:53
Кто победил на местных выборах 2020: результаты экзит-полов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять