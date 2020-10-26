Украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание - Степанов

Украинской вакцине от коронавируса надо пройти три фазы клинических исследований / УНИАН

Потенциальная украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание. Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, украинская разработка полностью нейтрализовала коронавирус в организме человека.

"Об успехе уже доложили президенту. Если успешно пройдут все клинические исследования, то через год вакцину от COVID-19​ начнут производить для нужд населения", - отметил глава МОЗ.

Степанов также рассказал, что сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где смогут производить украинскую вакцину.

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По его словам, несмотря на то, что в разработке вакцины участвуют американские компании, кандидат на вакцину - именно украинский.

Он добавил, что предыдущие исследования кандидата на вакцину проводились в лабораториях Турции и США, поскольку в Украине только восстанавливаются лаборатории такого типа защиты.

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