Украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание - Степанов

Украинская COVID-вакцина может появиться только через год.
Потенциальная украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание. Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, украинская разработка полностью нейтрализовала коронавирус в организме человека.
"Об успехе уже доложили президенту. Если успешно пройдут все клинические исследования, то через год вакцину от COVID-19 начнут производить для нужд населения", - отметил глава МОЗ.
Степанов также рассказал, что сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где смогут производить украинскую вакцину.
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По его словам, несмотря на то, что в разработке вакцины участвуют американские компании, кандидат на вакцину - именно украинский.
Он добавил, что предыдущие исследования кандидата на вакцину проводились в лабораториях Турции и США, поскольку в Украине только восстанавливаются лаборатории такого типа защиты.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще более 5 тысяч человек. По состоянию на понедельник, 26 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило более 348 тысяч человека.
- Жертвами коронавируса стали более 6 тысяч украинцев, об этом сообщили в МОЗ.
- С понедельника, 26 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Напомним, в "красной зоне" запрещена работа общественного транспорта, учреждений образования, ТРЦ, кафе и ресторанов.