Украинские академики взялись за медицинскую реформу

Национальный Институт хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова решил провести пресс-брифинг, на котором свою позицию в отношении реформы медицины в Украине выскажут ведущие ученые страны.

Мероприятие под названием Реформа медицины: новый этап запланировано на 13 мая, оно начнется в 9 утра.

Среди спикеров – президент Национальной академии медицинских наук Украины, академик Виталий Цимбалюк, директор Национального Института сердечно-сосудистой хирургии имени. М.Амосова, профессор Василий Лазоришинец и директор Национального Института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова, профессор Александр Усенко.

Они выскажут позицию врачей и ученых относительно медицинской реформы и перспектив развития отечественной медицины.

Ранее в Минздраве рассказали, что будет с медреформой в Украине. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, что ведомство будет делать с медреформой в Украине.