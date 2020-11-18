Украинские налогоплательщики могут оплатить миллиардные долги Мотор Сич

Мотор Сич / УНИАН

Китайские инвесторы украинского предприятия Мотор Сич намерены взыскать украинских налогоплательщиков ущерб в размере 3,5 миллиарда долларов, и это у них, вероятно, получится, поскольку интересы в суде будут защищать юристы с мировым именем.

Как написал в Facebook известный экономист Александр Гончаров, юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут представлять интересы китайских инвесторов ПАО Мотор Сич - партнеров по развитию украинского авиастроения.

"Так, для информации, друзья, в вышеназванных американских юркомпаниях, которые будут защищать интересы инвесторов в международном арбитраже, работают экс-директор ФБР США Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф – супруг другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая в случае победы Джо Байдена займет пост вице-президента США", - подчеркнул он.

Читайте такжеТурция отказалась от закупок украинской продукции Мотор СичПо словам Гончарова, в сентябре 2020 года китайские инвесторы Мотор Сич направили Минюсту Украины сообщение об инвестиционном споре, в котором указали, "что украинская власть своим поведением экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные действующим Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанном 31 октября 1992г. между правительствами Украины и Китайской Народной Республики".

Экономист констатировал, что после такого громкого скандала в Украину не захотят идти инвесторы. Более того, акцентировал эксперт, мы добровольно отказались от самой крупной в современной истории инвестиции в национальную промышленность.

Мотор Сич