Украинские писатели сфотографировались для эротического календаря

Известные украинские писатели приняли участие в фотосессии, которая стала основанием для создания весьма откровенного эротического календаря.

Как сообщили авторы проекта Литературное агентство Ovo, это отнюдь не провокационная, а благотворительная акция.

"Мы должны наконец ассоциировать украинскую литературу со здоровым, живым, находчивым и сильным телом. Потому что мы есть, мы живы, мы издаем книги, мы работаем и пишем", – говорит один из участников этого проекта, львовский писатель Петр Яценко.

Календарь задумывался, чтобы визуально познакомить читателей с украинскими авторами.

"В книгах они раскрывают читателям душу, а в календаре демонстрируют свою телесную суть", – говорят в агентстве.

В объективе польского фотографа Марыси Мьяновськой оказались 12 отечественных писателей. Авторы необычного проекта представили, как малоизвестных современных украинских авторов, достойных внимания, так и звезд современной украинской литературы.

Читайте такжеПоследнее фото с Марадоной вызвало скандал в Аргентине​В календаре эротично позируют: Сергей Жадан, Валерий Ананьев, Павел Матюша, Мартин Якуб и Виктор Янкевич, Павел Деревянко, Андрей Новик, Артем Чех, Петр Яценко, Сергей Демчук и другие.

Авторская прибыль с продажи календарей пойдет на закупку книг для библиотек и больниц Украины.

"Настенный календарь должен стать одним из визуальных элементов в борьбе за популяризацию чтения современной украинской литературы", - настаивают авторы.