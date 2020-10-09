Украинских пользователей ВКонтакте не будут ставить на учет – СМИ

Высказывание секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что пользователей соцсети будут ставить на учет в полиции, могли неправильно понять.
Полиция не будет ставить на учет украинских пользователей запрещенной в Украине российской соцсети Вконтакте.
Высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что пользователей соцсети будут ставить на учет, могли неправильно понять. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.
"Киберполиция этим не занимается. Это Данилов что-то напутал или его неправильно поняли", - сказал собеседник издания.
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Учет пользователей ВКонтакте в Украине - что было ранее:
- 25 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть ВКонтакте. При этом СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к ВКонтакте в Украине.
- В тот же день стало известно о реакции Вконтакте на заявление СНБО. В администрации соцсети Вконтакте считают, что люди имеют право пользоваться любыми ресурсами.
- В МВД пользователей ВКонтакте предупредили о проблемах с законом. Работа с сетью ВКонтакте является ответственностью пользователей, считает Сергей Гончаров.
- Эксперт спрогнозировал, как Украина накажет граждан за использование ВКонтакте. Как считает специалист, перечень способов блокировки соцсети и наказаний для украинских пользователей ВКонтакте невелик.
- 8 октября стало известно, что Служба безопасности Украины обратилась к всемирно известным компаниям Apple и Google с просьбой запретить российскую социальную сеть Вконтакте на территории Украины.
Автор: Анна Багрий