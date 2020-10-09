Украинских пользователей ВКонтакте не будут ставить на учет – СМИ

Алексей Данилов / УНИАН

Полиция не будет ставить на учет украинских пользователей запрещенной в Украине российской соцсети Вконтакте.

Высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что пользователей соцсети будут ставить на учет, могли неправильно понять. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

"Киберполиция этим не занимается. Это Данилов что-то напутал или его неправильно поняли", - сказал собеседник издания.

Читайте такжеГолый популизм: почему власть объявила войну Вконтакте, но никого не накажет

Учет пользователей ВКонтакте в Украине - что было ранее: