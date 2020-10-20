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Украинским медикам "снова" повысят зарплаты: Зеленский назвал суммы

20 октября 2020, 14:55

Президент Украины в очередной раз анонсировал повышение зарплат медикам.

Медикам обещают повысить зарплаты в 2021 году / УНИАН

Зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.

"Зарплата врачей в 2021 году вырастет до 20-25 тысяч гривен. Зарплата медсестер – до 15 тыс. гривен, а младшего медицинского персонала – до 10-12 тысяч гривен", - сказал Зеленский.

По его словам, этому не помешают проблемы проведения медицинской реформы и коронакризис.

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​Весной 2020 года украинским медикам, которые лечат больных COVID-19, Министерство здравоохранения и правительство пообещали доплаты к зарплате в размере 300%, однако эти суммы получили не все.

В Кабмине заявили, что часть денег, выделенных на зарплаты медикам, были потрачены на закупку медтехники и оборудования в больницы.​

Кроме того, врачам, которые работают в опорных больницах, часто не выдают достойных средств защиты. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 19 809 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют 6,5%, из них умерло - 132.

Результатом такой политики правительства стали массовые увольнения медиков. ​С 1 апреля 2020 года в стране уволилось 3815 врачей специализированной медицины и 4642 медицинские сестры, работавших на "вторичке". Многие из них отправляются на работу за границу, где им предлагают достойные условия труда.

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