Украинский историк назвал Деда Мороза прикрывавшим репрессии советским пропагандистом

Деда Мороза назвали советским пропагандистом / фото: УНИАН

Бывший сотрудник Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко заявил о том, что новогодний сказочный персонаж Дед Мороз является советским пропагандистом, который использовался для прикрытий репрессий.

В интервью Радио Свобода он напомнил, что персонаж Деда Мороза впервые в Советском Союзе официально появился в 1937 году.

"Почему это произошло в 1937 году? Потому что мы помним, что в 1937 год - это период крупнейших политических репрессий в Советском Союзе, когда велась борьба в том числе и с церковью, потому советской власти очень было необходимо каким-то образом устранить или попытаться минимизировать влияние церкви, церковных традиций, эт "связанных с празднованием Рождества", - пояснил бывший сотрудник УИНП.

Он говорит, что советские руководители поставили цель организовывать празднование Нового года с новыми советскими традициями.

"И тогда появился этот Дед Мороз. То есть основная идея, которая закладывалась тогда, имела целью попытаться извлечь из официальной сознания святого Николая, который был связан с такими рождественскими религиозными традициями", - уверен историк.

Читайте такжеСоциологи выяснили, сколько украинцев верит в Святого Николая и Деда МорозаПо его словам, изначально идеологически в этот персонаж закладывалась суть замещения им святого Николая.

"Если говорить о 1937 годе, то можно, конечно, говорить в том числе и о появлении Деда Мороза, и о тех обстоятельствах, в которых это произошло, собственно для того, чтобы помнить, что в 1937 году в Советском Союзе был один из крупнейших пиков политических репрессий и именно в этом году одна из крупнейших количеств людей стали жертвами этих репрессий. Поэтому эти процессы достаточно связанными между собой, переплетенными", - добавил Рябенко.

Ранее астролог Влад Росс в комментарии Главреду прокомментировал политику декоммунизации и десоветизации Деда Мороза в Украине.

"У наших предков не было никакого Деда Мороза на зимние праздники и Новый год. Дед Мороз "образовался" лишь в Советском Союзе. Да и вообще, за многие годы ассоциации с Дедом Морозом не особенно приятные: пьяный ублюдок, который наглотался алкоголя, с красным носом и странным мешком", – отметил Росс.