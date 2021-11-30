Украинский каноист-чемпион Борислав Бизу умер от коронавируса в 24 года

Борислав Бизу умер в больнице в Одессе / Фото Facebook

В Одесской областной больнице скончался гребец, мастер спорта Украины международного класса Борислав Бизу, у которого две недели назад диагностировали коронавирус.

Как сообщает Федерация каноэ Украины, 13 ноября у 24-летнего Бизу диагностировали коронавирус, позже у спортсмена возник сепсис. Парень был в реанимации в тяжелом состоянии.

"Ушел из жизни южненский гребец, мастер спорта Украины международного класса Борислав БИЗУ. 7 сентября ему исполнилось всего 24", - говорится в сообщении.

Прощание с Бориславом Бизу состоится в среду, 1 декабря.

На чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров Борислав Бизу завоевал 3 золота, 1 серебро, 6 бронзовых наград.

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В 2016 году у спортсмена диагностировали системную красную волчанку, поэтому он прекратил выступления на международном уровне и занялся тренерской работой.

Как сообщал Главред, 25 ноября в Киеве умер экс-глава столичной КГГА Александр Омельченко. Ему было 83 года.

Он переболел тяжелой формой коронавируса. Неделю назад стало известно о его госпитализации.

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