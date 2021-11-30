Украинский каноист-чемпион Борислав Бизу умер от коронавируса в 24 года

Две недели назад у спортсмена диагностировали COVID-19. Позже у него возник сепсис. Парень был в реанимации. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.
В Одесской областной больнице скончался гребец, мастер спорта Украины международного класса Борислав Бизу, у которого две недели назад диагностировали коронавирус.
Как сообщает Федерация каноэ Украины, 13 ноября у 24-летнего Бизу диагностировали коронавирус, позже у спортсмена возник сепсис. Парень был в реанимации в тяжелом состоянии.
"Ушел из жизни южненский гребец, мастер спорта Украины международного класса Борислав БИЗУ. 7 сентября ему исполнилось всего 24", - говорится в сообщении.
Прощание с Бориславом Бизу состоится в среду, 1 декабря.
На чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров Борислав Бизу завоевал 3 золота, 1 серебро, 6 бронзовых наград.
В 2016 году у спортсмена диагностировали системную красную волчанку, поэтому он прекратил выступления на международном уровне и занялся тренерской работой.
Как сообщал Главред, 25 ноября в Киеве умер экс-глава столичной КГГА Александр Омельченко. Ему было 83 года.
Он переболел тяжелой формой коронавируса. Неделю назад стало известно о его госпитализации.
Читайте также:
- Во Львове от инсульта внезапно умер 18-летний второкурсник
- Избивали и морили голодом: 6-летний мальчик умер страшной смертью из-за отца и мачехи
- Умер Александр Градский - российский певец и композитор
- В Харькове в метро умер известный украинский диктор радио и телевидения
- В Киеве от коронавируса умер крошечный четырехмесячный ребенок
- Умер мгновенно: в Кривом Роге COVID-пациент выпрыгнул с 8 этажа больницы