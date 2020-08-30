Украинский переговорщик в Минске рассказал, почему РФ хочет выборов на Донбассе

Гармаш рассказал, почему РФ хочет выборов на Донбассе / УНИАН

Украинский журналист, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по Донбассу Сергей Гармаш рассказал, почему представители России всячески пытаются добиться от Киева проведения местных выборов на временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины.

Об этом Гармаш рассказал в интервью порталу Апостроф.

"Этот вопрос [местных выборов - Главред] поднимался еще до Кравчука, но поднимался в фоновом режиме. Они не делали из него большой проблемы. Но на последней ТКГ они действительно заблокировали этим вопросом переговорный процесс. Я думаю, что это был просто повод. У них просто появилась потребность заблокировать переговоры, чтоб заблокировать встречу нормандской четверки на уровне советников, ведь без конструктивных переговоров на уровне ТКГ нормандская встреча не имела бы смысла. Но у них это не получилось, благодаря Кравчуку", ‒ рассказал он.

По мнению Гармаша, никто ‒ ни Россия, ни ООН не вправе диктовать депутатам Рады о том, какие решения нужно принимать.

"Правда, сейчас нормандская встреча все равно отменена, хотя наш Офис президента говорит, что по другим причинам. С одной стороны, мы действительно нарушили этим постановлением текст Минских соглашений, но, с другой стороны, Минские соглашения не международно-правовой акт, они не ратифицированы парламентом и никто, даже ООН, не может диктовать украинскому парламенту, какие решения ему принимать", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Сергей Гармаш прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что в обозримом будущем можно ожидать окончания войны.