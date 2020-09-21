Украинский пограничник влип в громкий скандал после оскорбления ВСУ в TikTоk

Пограничник назвал воинов ВСУ свиньями и влип в скандал / Минобороны Украины

Украинский пограничник Игорь Шарун оказался в центре громкого скандала после того, как опубликовал в социальной сети ТікТок видео, на котором сравнил воинов Вооруженных сил Украины со свиньями.

Об инциденте рассказал офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан на своей странице в Facebook.

Отметим, публикация с оскорблениями украинских военнослужащих быстро вышла в топы - она набрала 119 тысяч просмотров, около пяти тысяч лайков и 570 репостов от граждан России, которые продолжили его массово распространять.

По словам Штефана, автор ролика является военнослужащим Государственной пограничной службы в Волынской области.

"Знайомтеся. "Мамкін блогер" Ігор Шарун. Вчора у мережі ТікТок, випадково натрапив на відео проти ЗС України, яке набрало 119000 переглядів, близько 5000 та 570 поширень від росіян, які продовжували його масово поширювати. На відео автор порівнює ЗСУ та воїнів зі свинями та віддає їм команди зі "Статуту" українською мовою. За декілька хвилин я знайшов власника цієї сторінки. Це Ігор Шарун з Львівської області, який (попередньо на даний час є військовослужбовцем ДПСУ у Волинській області згідно декларації)", - рассказал в Сети Штефан.

После просьбы Штефана в комментариях удалить видео, пограничник грубо отказал.

Но потом, когда пограничник понял, что влип в скандал, и ему ко всему сообщили, что его личные данные будут опубликованы, он удалил и видео, и свой аккаунт в TikTok.

скриншот из TikTok / facebook.com/ukrop.bc

"После скрина всех материалов и установления личных данных я написал другой комментарий под видео. Известил о его личных данных (дату рождения и домашний адрес), которые есть в свободном доступе, подчеркнул что это его страница, а также предупредил, что данный факт будет обнародован. После этого почти сразу он удалил данное видео, изменил настройки на своей странице в "закрыта", а уже через несколько минут полностью удалил этот аккаунт", – рассказал Штефан.

Со своей стороны в Государственной пограничной службе отреагировали на скандал с их сотрудником и назначили служебное расследование. Там отметили, что военнослужащий с таким именем действительно проходит службу в пограничном ведомстве.

"Немедленно проведена проверка изложенных фактов. Установлено, что военнослужащий с такой фамилией и именем действительно проходит службу в пограничном ведомстве. Сейчас назначено служебное расследование для изучения всех обстоятельств, по результатам которого будут приняты соответствующие решения", – сказано в сообщении.

Позже пограничник извинился за свой поступок. На своей странице в Facebook Шарун опубликовал пост, в котором назвал свои действия необдуманными и позорными.

Шарун отметил, что на данный момент он проходит военную службу в рядах Государственной пограничной службы Украины, поэтому ему вдвойне стыдно.

"Я прошу прощения у всех защитников Украины! Никаких мыслей о какой-либо насмешке над армией Украины я не имел и не имею. Я сознательно выбирал для себя путь защиты Украины и остаюсь патриотом нашей Родины. Мне действительно жаль, что при использовании одной из социальных сетей распространил крайне неуместно видео, в котором говорилось об армии Украины. Еще раз прошу прощения у своих собратьев и каждого, кто защищает нашу страну, за эту ситуацию. Слава Украине!" – извинился Шарун.

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