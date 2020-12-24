Украинский телеканал наказали за трансляцию пресс-конференции Путина

Вещателя обвинили в том, что все темы были раскрыты с позиции России.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания категорично отреагировал на трансляцию пресс-конференцию президента России Владимира Путина на украинском канале Наш.
Как информирует пресс-служба совета, телеканалу объявили строгое предупреждение, а также обвинили в нарушении закона и условий лицензии.
Уточняется, что телеканал еще 19 декабря 2019 года в прямом эфире транслировал части годовой пресс-конференции главы Кремля.
Нацсовет возмутило, что эфир сопровождался цитатами Путина, не соответствующими прямому содержанию конференции.
Читайте такжеПутин высказался о "тлеющих конфликтах" возле границ РФ и переписывании истории"Все темы освещались с позиций президента и правительства РФ. Обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции", — сообщили в Нацсовете.
По мнению представителей Нацсовета, нарративы сюжета имели пропагандистский и не сопровождались опровергающими комментариями украинской стороны.
Российская пропаганда новости
В августе журналистов Громадське обвинили в призывах к украинцам смотреть российские пропагандистские телепередачи. Журналисты придумали конкурс на выявление фейков России об Украине, однако подверглись критике в социальных сетях.
22 октября Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на территорию Украины книг, которые содержат российскую пропаганду.