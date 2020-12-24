Украинский телеканал наказали за трансляцию пресс-конференции Путина

Телеканал Наш показывал пресс-конференцию Путина / Reuters

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания категорично отреагировал на трансляцию пресс-конференцию президента России Владимира Путина на украинском канале Наш.

Как информирует пресс-служба совета, телеканалу объявили строгое предупреждение, а также обвинили в нарушении закона и условий лицензии.

Уточняется, что телеканал еще 19 декабря 2019 года в прямом эфире транслировал части годовой пресс-конференции главы Кремля.

Нацсовет возмутило, что эфир сопровождался цитатами Путина, не соответствующими прямому содержанию конференции.

Читайте такжеПутин высказался о "тлеющих конфликтах" возле границ РФ и переписывании истории"Все темы освещались с позиций президента и правительства РФ. Обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции", — сообщили в Нацсовете.

По мнению представителей Нацсовета, нарративы сюжета имели пропагандистский и не сопровождались опровергающими комментариями украинской стороны.

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