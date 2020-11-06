Стало известно, насколько популярен украинский язык в Сети

В соцсетях украинцы не используют украинский язык / УНИАН

Украинцы в социальных сетях предпочитают использовать не украинский, а русский язык. Как свидетельствуют данные общественного мониторинга Пространство свободы 84% сообщений в украинских социальных сетях написаны на русском языке.

Авторы исследования отмечают, что употребление украинского языка в социальных сетях очень низкое. Только каждый шестой пост написан на украинском, то есть 16% - украинский язык, 84% - русский.

Среди личных аккаунтов пользователей соотношение еще больше отличается 7% контента написано на украинском языке, а 93% - русский, среди аккаунтов организаций ситуация примерно такая же - 15% информации на украинском языке, 85% на русском.​

Как украинцы общаются в соцсетях:

TikTok российский язык составляет 63,9%, а украинский – 36,1%;

Facebook российский язык составляет 73,1%, а украинский – 26,9%;

Twitter российский язык составляет 78,8%, а украинский – 21,2%;

Instagram российский язык составляет 86,7%, а украинский – 13,3%;

YouTube российский язык составляет 96,8%, а украинский – 3,2%.​

По словам руководителя аналитического отдела Центра контент-анализа Сергея Стуканова, наиболее впечатляющим является то, что доля постов на украинском языке является существенно меньше, чем доля людей, которые общаются на украинском дома или на работе.

Всего было проанализировано 2,1 миллион сообщений.

Для подсчета брали только посты от людей, которые указали Украине свое место пребывания в профиле. Так же и определяли и области, которые, правда, указаны далеко не у всех пользователей.

А вот программы на рейтинговых общенациональных телеканалах 46% времени ведутся на русском языке.

Мониторинг 6 рейтинговых общенациональных телеканалов (1+1, Украина, СТБ, Новый канал, Интер, ICTV) было осуществлено в конце октября 2020 (с 18:00 до 22:00 в четверг, 29 октября, и с 12:00 до 16:00 в субботу, 31 октября).

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В результате наблюдения получили следующие данные: программы на украинском языке звучали 19 ч. 40 мин. (то есть 41% времени), программы на украинском и на русском языках - 6 ч. 15 мин. (13% времени), программы на русском языке - 22 ч. 05 мин. (46% времени).

"Таким образом, полученные данные позволяют сделать выводы, что действующий закон, который позволяет считать украиноязычными в том числе и те программы, которые реально таковыми не являются, на самом деле активно способствует русификации эфира", - говорится в отчете.

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