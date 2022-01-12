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Украину накрывает новая волна коронавируса - НАН

12 января 2022, 09:10

Можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. При этом среди COVID-больных возросла доля людей до 35 лет.

коронавирус
Коронавирус в Украине - начинается новая волна заболеваний / Фото Reuters

Ученые Национальной академии наук Украины заявили о начале новой волны коронавируса в Украине. Число положительных тестов на COVID-19 выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.

В Украине увеличились объемы тестирования и положительность тестов, говорится в сообщении НАН Украины в Facebook.

Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) - в течение недели 19-25 января", - прогнозируют ученые.

Летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности.

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В НАН Украины отметили, что такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. За последние 3-5 дней среди больных возросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет.

Читайте такжеПандемия COVID-19 пойдет на спад после вспышки Омикрона - Билл ГейтсОтмечается также, что Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени. Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных.

"Сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма Омикрон и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии", - говорится в сообщении.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

Врачи назвали симптомы Омикрона. В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

18 декабря 2021 года в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Коронавирус в Украине - свежие данные

Как сообщили в Минздраве, по состоянию на утро 12 января 2022 года, с начала эпидемии в Украине заболели коронавирусом 3 716 988 человек (за последние сутки 7117); выздоровели – 3 530 624 человека (8077 за минувшие сутки; летальных исходов – 97 737 (193 - за прошлые сутки); проведено ПЦР-тестирований – 17 034 809.

Больше всего больных COVID-19 за сутки 11 января выявили в г. Киев – 1151; Ивано-Франковской области – 502; Харьковской области – 457; Сумской области – 445; Винницкой области – 435.

Сколько больных коронавирусом в Украине - данные на утро 12 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Как сообщал Главред, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз предопределен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма Омикрон.

"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля. Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", — заявил Кузин.

В Минздраве не ожидают, что 2022 год будет хуже по количеству смертей и заражений, чем прошлый. Кузин также рассказал, в нынешнем году министерство планирует начать коммуникационную кампанию просвещения по прививкам от коронавируса.

Напомним, Кабмин продлил карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правила, согласно которым нужен COVID-сертификат для посещения общественных мест, остаются в силе.

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