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Украину захлестнут ливни и грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение

6 июля 2021, 09:14

Дожди ожидаются во всех регионах, кроме Закарпатской области.

Гроза
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и дождей / УНИАН

Во вторник, 6 июля, по всей Украине, синоптики объявили о штормовом предупреждении в южных, восточных и центральных регионах страны. Ожидаются ливни, грозы и местами даже град. Дожди будут по всей стране, кроме Закарпатской области, где ожидается стабильная сухая погода. Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что на юге, востоке и в центральных регионах будут грозы, в ряде районов ожидаются град и шквалы 15-20м/с.

Южные и восточные регионы днем захлестнут серьезные дожди. Объявлен первый уровень опасности – желтый.

Дожди захлестнут все регионы страны, кроме Закарпатской области, где синоптики ожидают сухой погоды.Читайте такжеЖара возвращается: украинцев предупредили готовиться к новой аномалии

Отметим, сегодня дожди во всех областях. Исключением является Закарпатская область, там ожидается сухая погода.

Напомним, синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала ранее заявила, что дожди по всей стране были вызваны циклоном, который сейчас находится над Азовским морем. Однако циклон уходит, и уже с 7 июля в Украине снова будет сухая и жаркая погода. Ожидается, что до конца недели украинцев ждет жара от 28 до 32 градусов тепла. Местами температура воздуха будет прогреваться до +34.

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