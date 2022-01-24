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Украину ждет двукратное увеличение случаев коронавируса по сравнению с осенью - Ляшко

24 января 2022, 19:59
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Министр надеется, что вакцинация сделает новую волну спокойнее, чем предыдущие.

Ляшко
Ляшко спрогнозировал новую волну коронавируса / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране прогнозируется неизбежное увеличение числа случаев коронавируса. Речь идет о двойном росте показателей против волны осенью прошлого года.

"Мы прогнозируем, что как минимум в два раза будет больше количество случаев по сравнению с волной, которая у нас была в октябре-ноябре. В то же время госпитализации будет меньше, также количество смертей должно быть меньше", - заявил Ляшко на брифинге.

Также он надеется, что вакцинация сделает новую волну спокойнее, чем предыдущие.

Кроме того, Ляшко рассказал о нынешней ситуации с коронавирусом

"Сегодня отмечается рост количества случаев коронавируса в Украине в два раза с недели на неделю. В то же время количество госпитализации растет, но растет всего на 5%"6 - отметил министр.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили о том, что мир может столкнуться с новыми штаммами COVID-19. В организации призвали не допускать недооценки угрозы штамма Омикрон. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый вариант коронавируса может приводить к тяжелой форме заболевания и летальным исходам.

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