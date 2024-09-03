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Украина застала Россию врасплох, разрушена главная ставка Путина

Петр Олещук
3 сентября 2024, 08:00
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Украина будет добиваться от США серьезного решения в отношении России, и операция на Курщине может помочь достичь цели.
Зеленский и Путин колонка
Украина может расширить наступление в Курской области на остальные регионы, после чего переговоры уже будут на совсем других принципах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

На днях президент Владимир Зеленский сказал, что в сентябре он намерен предоставить Соединенным Штатам план победы в войне с Россией. Документ должны передать действующему президенту Джо Байдену, а также кандидатам на президентский пост - Камале Харрис и Дональду Трампу. По словам Зеленского, в плане очерчены вопросы относительно операции Сил обороны Украины в Курской области, стратегического места украинского государства в мировой безопасности, дипломатического принуждения России к миру, а также экономический аспект.

Конечно, план, о котором сказал Владимир Зеленский, в полном объеме публиковать никто не будет. По моему мнению, план Украины - это, в первую очередь, ответ на упреки определенных представителей американских политических элит и конгрессменов в адрес Белого дома по поводу того, как администрация Байдена видит дальнейшее развитие ситуации в войне России против Украины. В Конгрессе продолжается дискуссия касательно принятого закона о военной помощи Украине, который предусматривает, что администрация Байдена должна в определенные сроки предоставить план достижения результата, который был профинансирован американским государством. Белый дом своей стратегии пока не предоставил, поэтому украинский план может стать своеобразным ответом критикам.

Главная цель плана Киева - добиться отмены ограничений по применению американского оружия для ударов по территории России. Чтобы уговорить Штаты, Украина предложит соответствующий план с инициативами.

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Значительную роль в реализации планов Украины может сыграть и операция ВСУ в Курской области. По состоянию на сейчас можно сказать, что события на Курщине разрушили схему, на которую Россия делала серьезную ставку.

Россияне планировали организовать переговоры, которые завершились бы закреплением за Москвой захваченных украинских территорий. Они даже придумали так называемое обоснование таких условий "реалиями на земле" и "политическими реалиями". Однако ситуация изменилась, и текущие реалии - это уже присутствие Вооруженных сил Украины пусть и на небольшой, но на международно признанной территории России. И здесь уже возникают вопросы: если учитывать "реалии на земле", то это означает закрепление этих территорий за Украиной? Или теперь возникла необходимость пересмотра позиции России касательно захваченных украинских территорий?

Очевидно, россияне не были готовы к операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Это понятно из ряда заявлений Путина и Лаврова. Они говорят, что исключают переговоры, но если перевести их заявления на нормальный дипломатический язык, переговоры они все-таки допускают. Хотят, чтобы процесс переговоров проходил по правилам Москвы, но не располагают нужными условиями.

Конечно, все будет зависеть от того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Россия будет пытаться вернуть утраченные районы Курской области, а ВСУ, вероятно, попытаются расширить зону своего контроля. Не исключено, что эта зона может распространиться на остальные российские регионы, что приведет к разговору уже на совсем других принципах. Сейчас мы видим, как Украина и Россия выстраивают для себя более оптимальные условия для переговоров. Россияне максимально вложились в наступление на Покровском направлении и считают, что если они добьются там успеха, то ситуация изменится в их пользу.

Кроме того, Украина ситуацию на Курщине могла бы использовать для того, чтобы уговорить США на отмену ударов иностранным оружием вглубь территории России и, следовательно, усилить собственные позиции. Такое преимущество надо учитывать и использовать. И, думаю, этот аргумент будет рациональным для американцев.

Конечно, сейчас сложно предсказать, как могут отреагировать Байден, Харрис или Трамп на план Украины. В сентябре, когда Киев должен предоставить документ, будет разгар американской предвыборной кампании. Скорее всего, все ограничатся общими обтекаемыми заявлениями: демократы скажут, что они поддерживают Украину на пути к демократии, а Трамп снова заявит о способности завершить войну в случае своего избрания президентом.

Реакцию американских политиков пока можно рассматривать только гипотетически. Пока неизвестно, как все будет происходить. Украина к продвижению своих интересов может привлечь известных американских политиков, чтобы план Киева попал в американский предвыборный процесс. И тогда реакцию будет прогнозировать еще гораздо труднее.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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