Под Днепром подростки-вандалы разгромили вагон Укрзализныци

Вандалы разгромили вагон Укрзализныци / cfts.org.ua

В четверг, 9 июля, подростки-вандалы разгромили пассажирский вагон Укрзализныци.

Инцидент произошел в Днепропетровской области, при этом одна из девушек крушила вагон, а подруга со смехом снимала происходящее на камеру.

"Хулиганы 9 июля разгромили вагон пригородного поезда № 6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный. Свои "забавы" юные вандалы снимали на видео и выкладывали в сторис социальной сети Instagram. Надеемся, что Национальная полиция Украина отреагирует на этот случай", - говорится в сообщении Укрзализныци.

В компании напомнили, что подобный инцидент имел место и в марте, когда вандал разгромил вагон в пригородном поезде Львов - Сокаль.

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В сообщении подчеркивается, что хулиган, который крушил вагон и так же снимал свои выходки на видео, получил штраф в размере 8,5 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесской железной дороге на перегоне Помошная – Новоукраинка произошел пожар головного вагона электропоезда.