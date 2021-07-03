Укрзализныця снова угодила в скандал: нардеп пожаловался на грязное и дырявое белье в люкс-вагоне

Укрзализныця снова угодила в скандал / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура пожаловался, что в люкс-вагоне поезда Укрзализници ему выдали комплект дырявого белья.

Нардеп заявил, что как только вернется в столицу, сразу же займется подрядчиком, который получает бюджетные деньги.

"Обнаружил сегодня дыру в УЗ. И это "люкс". Зато у них премии в Набсовете по 500 тысяч. Распаковка второго комплекта оказалась неудачной. Простыня грязная, как и схемы, на которых отмывались деньги за ее стирку. Проводник составляет акт", - написал Качура в своем Telegram-канале.

t.me/kachuratut

t.me/kachuratut

Коллега по партии Юлия Гришина поддержала депутата,написав о том, что находила в УЗ еще большие дыры.

"Уже латаем", - добавила она.

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К слову, вопросы о зарплатах членов Набсовета Укразализныци поднимаются не в первый раз. Экс-нардеп Сергей Лещенко в Наблюдательный совет Укрзализныци вошел в конце 2019 года. Позднее стало известно, что он получает в госкомпании громадную зарплату - 588 тысяч гривен.

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Как сообщал Главред, ранее Укрзализныця угодила в новый скандал из-за потопа прямо в вагоне. Во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.