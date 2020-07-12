В Укрзализныце озвучили дату и условие восстановления всех маршрутов

Укрзализныця намерена с 1 августа восстановить движение всех поездов / УНИАН

Карантин в Украине - Укрзализныця намерена уже с 1 августа восстановить все маршруты поездов, которые функционировали ранее.

Об этом сообщил и.о. главы Укрзализныци Иван Юрик во время своего рабочего визита в Западную Украину, сообщают на сайте компании.

"Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад, и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", - заявил временный глава Укрзализныци.

По состоянию на вчерашний день, 10 июля, в Украине функционировала лишь треть от докарантинного объема маршрутов. В частности, столицу Западной Украины, Львов, связывали 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных.

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При этом пока в поездах, которые следуют до Львова, существуют ограничения по количеству посадочных мест, говорит Юрик. В частности, в вагонах класса СВ и в купе размещают только по два пассажира, в плацкарте – людей рассаживают в шахматном порядке. Однако даже при таких ограничениях поезда заполнены лишь на 90%. То есть, ажиотажного спроса на железнодорожные перевозки пока нет.

"В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов", - говорит глава Укрзализныци.

Он заявил, что работники Укрзализныци рассчитывают на понимание пассажиров и взаимное уважение обеих сторон. Карантинных ограничений никто не отменял, и они остаются при посадке в поезд. Пассажиры при этом несут такую же ответственность за соблюдение санитарных норм, как и компания-перевозчик. При этом Иван Юрик заметил, что более всего нарушений фиксируют в пригородных поездах.

"Наиболее нарушений санитарных норм мы фиксируем в пригородных поездах. Если пассажиры не реагируют на замечания, мы вынуждены вызывать полицейских", - говорит он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Укрзализныця решила установить на вокзалах столицы инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволяют измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту, сказано в сообщении.