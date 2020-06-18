"Улица – это мы": в Харькове националисты объявили всеукраинское сафари на активистов Шария

Националисты сделали заявление об активистах Шария / Скриншот

Харьковские националисты по мотивам столкновений активистов Шария с националистами в Киеве анонсировали проблемы сторонникам политической силы блогера.

Заявление опубликовано в сообщении Telegram-канала KlymenkoTime.

На видео один из активистов, лицо которого скрыто, утверждает, что, харьковские патриоты еще столкнутся на улице с представителями партии Анатолия Шария.

"Вам сегодня повезло. Вы не встретились с нами лицом к лицу, но мы обязательно исправим это проблему. На войне у нас было правило: за одного нашего мы забираем 10 врагов. Вы сказали, что победите нас на улице, но вы забыли, что улица — это мы", - сказал представитель националистов.

Примечательно, что голос его изменен.

"Пока харьковские ультраправые пригрозили устроить сторонникам блогера "всеукраинское сафари". Судя по всему - грядет война. Масштабы ее еще увидим", - комментируют его заявление авторы телеграм-канала KlymenkoTime.

Напомним, в среду,17 июня, на Банковой состоялись две акции протеста – сторонников партии Шария и представителей националистических организаций.

Во время протестов произошли столкновения между противоборствующими сторонами. Позже сторонники Шария и националисты подрались в киевском метрополитене с применением палок и газовых баллончиков.