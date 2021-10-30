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Умирают даже молодые: инфекционист рассказал, чем опасны осложнения после коронавируса

30 октября 2021, 14:02
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Медик отметил, что в реанимацию попадаю даже те, кто не имеет сопутствующих болезней.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

Больные коронавирусом могут попасть в реанимацию и даже умереть не имея сопутствующих болезней.

В комментарии Главреду врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк, уточнил, что это касается невакцинированных граждан.

"К сожалению, здесь неизвестно - возможно, это связано с внутренней борьбой организма. Но такие случаи были - есть и молодые люди, которые попадали в реанимацию с низкой сатурацией и не имели сопутствующих заболеваний и даже умирали", - рассказал инфекционист.

По словам медика, его знакомый, который не имел сопутствующих заболеваний, стал жертвой осложнений после COVID-19.

Читайте такжеВрач рассказал, кто наиболее уязвим к штамму "Дельта": "Болезнь прогрессирует вдвое быстрее""У меня, например, на Волыни две недели назад умер мой одногруппник - ему было 36 лет, у него было двое детей. Уже должен был идти на выписку, но умер после осложнений от коронавируса. Ведь ковид дает много осложнений после болезни - инсульты, инфаркты, риски тромбоза (в случае варикоза) и тому подобное", - пояснил инфекционист.

Ранее мы рассказывали, что в Днепре врачи борются за жизнь мамы и ее новорожденной дочери. Девочка родилась недоношенной, а у ее мамы медики диагностировали коронавирус и рак. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии.

Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.

Автор: Сергей Кущ
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коронавирус инфекционист
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