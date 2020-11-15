Ураганная эпидемия: эксперт дал мрачный прогноз насчет карантина выходного дня

Владимир Курпита прокомментировал карантин выходного дня / Фото Reuters

Коронавирус в Украине продолжает стремительное распространение. Ежедневная статистика сообщает о тысячах новых пациентов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что благодаря карантину выходного дня в Украине прекратится рост числа больных COVID-19 "ураганными темпами".

В эфире телеканала Украина 24 преподаватель школы здравоохранения НаУКМА, врач-инфекционист Владимир Курпита, комментируя карантин выходного дня, заяви о том, что в Украине власть каждый раз предпринимает разные меры из-за карантина, поскольку не имеет четкого плана реагирования на подобные случаи.

"Распространение эпидемии - это естественный ход эпидемии. И все, что могут сделать чиновники или медики, это реагировать на изменения, которые происходят. Как мы видим из примеров США и Европы, на самом деле эта тенденция во всех странах происходит (распространение эпидемии - ред.)", - сказал он.

Однако, по словам Курпиты, "есть и недоработки властей в реагировании".

"И самое главное - это связано с тем, что мы впервые столкнулись с таким вызовом, с такой проблемой, и поэтому это такое обучение с колес. То есть каждый раз новые меры, потому что мы не знаем, как реагировать", - пояснил он.

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Карантин выходного дня: