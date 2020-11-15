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Ураганная эпидемия: эксперт дал мрачный прогноз насчет карантина выходного дня

15 ноября 2020, 01:30

В Украине власть каждый раз предпринимает разные меры из-за карантина, отметил Владимир Курпита.

Коронавирус, карантин
Владимир Курпита прокомментировал карантин выходного дня / Фото Reuters

Коронавирус в Украине продолжает стремительное распространение. Ежедневная статистика сообщает о тысячах новых пациентов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что благодаря карантину выходного дня в Украине прекратится рост числа больных COVID-19 "ураганными темпами".

В эфире телеканала Украина 24 преподаватель школы здравоохранения НаУКМА, врач-инфекционист Владимир Курпита, комментируя карантин выходного дня, заяви о том, что в Украине власть каждый раз предпринимает разные меры из-за карантина, поскольку не имеет четкого плана реагирования на подобные случаи.

"Распространение эпидемии - это естественный ход эпидемии. И все, что могут сделать чиновники или медики, это реагировать на изменения, которые происходят. Как мы видим из примеров США и Европы, на самом деле эта тенденция во всех странах происходит (распространение эпидемии - ред.)", - сказал он.

Однако, по словам Курпиты, "есть и недоработки властей в реагировании".

"И самое главное - это связано с тем, что мы впервые столкнулись с таким вызовом, с такой проблемой, и поэтому это такое обучение с колес. То есть каждый раз новые меры, потому что мы не знаем, как реагировать", - пояснил он.

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Карантин выходного дня:

  • 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.
  • В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.
  • Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
  • В Украине 13 ноября было зарегистрировано 12 тысяч 524 новых случая COVID-19, что стало очередным антирекордом. За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 525 тысяч 176 человек, умерли - 9 тысяч 508.
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