"Забыла ободок от унитаза на шею надеть": в Сети разругали учительницу за кастрюлю на голове на уроке

Учительница Элла Сытник надела на голову кастрюлю / скриншот из видео

Учительница истории Элла Сытник, давая онлайн-урок "Революция достоинства и российско-украинская война" отличилась несколько экстравагантной выходкой.

В частности, педагог надела на голову кастрюлю с ручкой - в знак солидарности с участниками Евромайдана.

Изложение событий Революции Достоинства Сытник началас в 21 ноября 2013 года - дня, когда тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

"Это очень взволновало украинцев и прежде всего молодежь", - сказала учительница и показала скриншот легендарного поста журналиста Мустафы Найема в Facebook, которым он призывал народ на Майдан.

Символом же вспыхнувшего сопротивления Сытник назвала почему-то именно кастрюлю - дескать, именно их за неимением защитных касок массово носили протестующие.

И для пущего эффекта педагог немедленно надела кухонную утварь себе на голову.

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"Опять Снежану Денисовну выпустили в эфир к детям, жаль что наказание розгами отменили, пригодилось бы"", "Ад в аду", "Таких, как эта "учительница" - гнать поганой метлой! Пусть по программе "премьер-министра" Швондера-Шмыгаля - асфальт кладет!!!", "Бабця забыла ободок от унитаза на шею надеть - для полноты картины", "Уверен, что она и при Брежневе детей учила. Только рассказывала тогда совсем другие истории",- написали в комментариях возмущенные пользователи Сети.

Напомним, ранее Элла Сытник допустили в онлайн-уроке по истории для учеников 5 класса серьезную ошибку - перепутав российских императоров. Императора Николая I (он же "Палкин") с его правнуком - императором Николаем II (он же "Кровавый").