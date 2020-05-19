Эксперты неприятно удивили прогнозом по урожаю клубники

Избытка клубники в 2020 году не будет / 1zoom.ru

В Украине этот сезон будет катастрофически неурожайным на клубнику и, вполне возможно, побьет пятилетний рекорд.

"Урожай ранней земляники является одним из худших за последние 5 лет, мы это видим по динамике предложения и цен на площадке нашего оптового рынка. В предыдущие, даже не очень урожайные годы, земляника начинала дешеветь с первых дней продаж, а в этом году, из-за ограниченного предложения, первые две недели сезона цены снижались достаточно медленно, негативная динамика усилилась только после 15 мая", - сообщает пресс-служба аналитического департамента оптового рынка сельскохозяйственной продукции (ОРСП) Шувар.

По словам экспертов, сезон клубники в текущем году начался с опозданием на неделю. В 2019 году украинцы могли лакомиться отечественной ягодой уже с первых чисел мая.

Читайте такжеЭксперт пояснил, почему украинский молодой картофель стоит дороже импортного"Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим более интенсивное снижение цены. Впрочем, уже понятно, что особенностью этого сезона будет рекордно высокая цена на раннюю ягоду. К сожалению, не все производители смогут на этом заработать, некоторые хозяйства потеряли значительную часть урожая из-за заморозков в первой половине мая", – сказано в сообщении.

Новый урожай клубники не очень радует ценой. Однако отечественная ягода вытеснила с рынка конкурентов из Греции и Испании. На оптовом рынке украинскую клубнику реализовывают по 65-75 гривен за килограмм.

Как ранее сообщалось, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что немецкие власти подали несколько запросов по поводу приглашения на работу нескольких тысяч украинских заробитчан.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что заробитчане смогут свободное выезжать из нашей страны при условии, если другая страна берет на себя обязанности за их проживание, медицинскую страховку.