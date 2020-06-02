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"Мыши съели тысячи тонн": в Госрезерве нашли громадную недостачу урожая

2 июня 2020, 13:40

По данным Михаила Апостола, советника руководителя МВД, количество зерна в недостаче, которую нашли в Госрезерве, можно измерять вагонами.

Мыши
В Госрезерве нашли громадную недостачу урожая/ JERVIS_PICS via flickr.com

Сотрудники Фонда Государственного резерва провели аудит и обнаружили масштабную недостачу зерна ‒ которое якобы уничтожили грызуны. Убытки для государства специалисты оценивают в 0,8 млрд гривен.

Соответствующее сообщение опубликовал Михаил Апостол (советник министра внутренних дел Арсена Авакова) на своей странице в социальной сети Facebook.

"Почти 2700 вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве съели мыши. Сумма убытков более 800 млн грн. Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита", ‒ написал он

По словам Апостола, "прожорливые грызуны" пробрались также в структуру Госрезерва в городе Чертков (Тернопольская область), где они уничтожили склады корма ‒ общим объем которых поместился бы в сто пятьдесят вагонов-зерновозов.

Напомним, ранее, в апреле 2020 года, сотрудники Государственного агентства резерва Украины сообщали о том, что их здание захватила группа неизвестных лиц в составе двадцати человек. Все они утверждали ‒ хотели узнать, как в Украине в условиях коронавируса распределяются медицинские маски из Госрезерва.

новости Украины Госрезерв урожай зерно
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