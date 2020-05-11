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Усик ответил через Сеть борцу, вызвавшему его на поединок

11 мая 2020, 19:44

Заочный конфликт боксера Александра Усика и борца Богдана Грицая продолжает набирать обороты.

Усик
Боксер Александр Усик / Instagram

Известный боксер-чемпион Александр Усик заявил о том, что готов провести поединок с борцом вольного стиля Богданом Грицаем - но по правилам бокса.

"Я исповедую правила, боксирую по правилам, живу по правилам. Милости прошу в ринг. Надо договориться, где и когда мы будем боксировать, и на каких условиях. Бои без правил? Это не моя стихия. Хотя и в ней можно попробовать", – сказал боксер в ролике, выложенном на своей странице в Instagram.

По словам Усика, он решился ответить на вызов, хотя и считает высказанные ему Грицаем претензии "разделением народа"

"Вы вспомнили Кадырова, вспомнили Путина [...]. Еще вспомните Трампа и Бенджамина Баттона, чтобы побольше подписчиков появилось у вас. Не надо угрожать", – заявил боксер.

Напомним, ранее, 6 мая, стало известно, что Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", снятом сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры. В ленте украинские спортсмены неоднократно повторяли тезисы кремлевской пропаганды - о братских народах, о дружбе украинцев и россиян. 

Позднее украинский борец вольного стиля Богдан Грицай записал видео, в котором бросил Усику вызов на поединок.

Александр Усик Богдан Грицай боксер борец
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