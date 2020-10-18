Усик ответил стихом на досадное поражение Ломаченко

Спортсмен поддержал друга рифмой.
Украинский чемпион по боксу Александр Усик 18 октября отреагировал на поражение своего хорошего друга и коллеги Василия Ломаченко, который проиграл три титула в объединительном бою против американца Теофимо Лопеса.
Усик опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение.
Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.
Стихотворение Усик проиллюстрировал фотографией Ломаченко с его отцом и тренером.
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Бой Ломаченко – Лопес
В ночь на 18 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между 32-летним украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и 23-летним американцем, уроженцем Гондураса, Теофимо Лопесом (15-0 , 12 КО).
После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу Лопесу - 116:112, 119:109, 117:111.
Американец завоевал чемпионские пояса по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO и IBF.
Украинец Ломаченко потерпел второе поражение в карьере.
После боя с Лопесом Ломаченко заявил, что не согласен с решением судей и считает, что "забрал" вторую половину боя.