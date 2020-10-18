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Усик ответил стихом на досадное поражение Ломаченко

18 октября 2020, 18:21

Спортсмен поддержал друга рифмой.

Усик, Ломаченко
Усик поддержал Ломаченко / instagram.com

Украинский чемпион по боксу Александр Усик 18 октября отреагировал на поражение своего хорошего друга и коллеги Василия Ломаченко, который проиграл три титула в объединительном бою против американца Теофимо Лопеса.

Усик опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение.

Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества - самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы

В судьбе, а не среди бумаг,

Места и главы жизни целой

Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,

И прятать в ней свои шаги,

Как прячется в тумане местность,

Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь,

Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца.

Стихотворение Усик проиллюстрировал фотографией Ломаченко с его отцом и тренером.

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Бой Ломаченко – Лопес

  • В ночь на 18 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между 32-летним украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и 23-летним американцем, уроженцем Гондураса, Теофимо Лопесом (15-0 , 12 КО).

  • После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу Лопесу - 116:112, 119:109, 117:111.

  • Американец завоевал чемпионские пояса по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO и IBF.

  • Украинец Ломаченко потерпел второе поражение в карьере.

  • После боя с Лопесом Ломаченко заявил, что не согласен с решением судей и считает, что "забрал" вторую половину боя.

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