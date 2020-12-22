"Устроить новый Перл-Харбор": украинский эксперт призвал разобраться с флотом РФ

По мнению эксперта, официальный Киев должен отойти от стратегии обороны.
Украинские власти в ближайшее время обязаны заняться разработкой стратегии военного освобождения захваченного РФ Крыма и отдельных районов Донбасса.
Об этом в эфире телеканала Прямой сказал украинский политический и экономический эксперт Зиновий Свереда. По его словам, официальный Киев должен как можно быстрее "отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнерам".
Кроме того, Свереда полагает, что Великобритания и США начнут относиться к Украине как к партнеру, если она обустроит собственную армию и создаст "космические войска".
Эксперт считает, что действующий Нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе не результативен, а позиции Германии и Франции часто имеют крайне неоднозначный характер. Исходя из этого, Свереда призвал Киев пригласить США и Великобританию участвовать в диалогах по ситуации на Юго-востоке Украины.
Однако на сказанном эксперт не остановился и заявил, что Украине необходимо "устроить новый Перл-Харбор [тотальный разгром, который осуществили на Гавайях японские вооруженные силы американскому Тихоокеанскому флоту в декабре 1941 года ‒ Главред]" российскому Черноморскому флоту.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Военный эксперт Михаил Жирохов заявил о том, что украинская крылатая противокорабельная ракета модели Р-360 комплекса Нептун спокойно может поражать российские корабли, которые базируются в порту Новороссийска.
- Более того, эксперт убежден - ракета Нептун открывает перед украинской армией возможность поражения целей вокруг оккупированного РФ Крыма,