"Устроить новый Перл-Харбор": украинский эксперт призвал разобраться с флотом РФ

Украинский эксперт призвал разобраться с флотом РФ / Reuters

Украинские власти в ближайшее время обязаны заняться разработкой стратегии военного освобождения захваченного РФ Крыма и отдельных районов Донбасса.

Об этом в эфире телеканала Прямой сказал украинский политический и экономический эксперт Зиновий Свереда. По его словам, официальный Киев должен как можно быстрее "отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнерам".

Кроме того, Свереда полагает, что Великобритания и США начнут относиться к Украине как к партнеру, если она обустроит собственную армию и создаст "космические войска".

Эксперт считает, что действующий Нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе не результативен, а позиции Германии и Франции часто имеют крайне неоднозначный характер. Исходя из этого, Свереда призвал Киев пригласить США и Великобританию участвовать в диалогах по ситуации на Юго-востоке Украины.

Однако на сказанном эксперт не остановился и заявил, что Украине необходимо "устроить новый Перл-Харбор [тотальный разгром, который осуществили на Гавайях японские вооруженные силы американскому Тихоокеанскому флоту в декабре 1941 года ‒ Главред]" российскому Черноморскому флоту.

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Напомним, ранее Главред сообщал: