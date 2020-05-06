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Студентка из Болгарии увеличила губы до нереальных размеров: видео не для впечатлительных

6 мая 2020, 23:13

Девушка сделала уже 20 процедур.

Болгарская студентка сделала десятки процедур c губами / Фото: Instagram/andrea.andrea345

21-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 20 иньекций по увеличению размера губ и все ради сходства с куклой Барби.

Девушка приклеивает накладные ресницы и делает яркий макияж. Видео экспериментов она публикует на своей странице в Instagram.

"Когда я была маленькой, я любила Барби и мечтала когда-нибудь выглядеть как она", — объяснила девушка свою трансформацию.

Иванова увеличила губы с помощью гиалауроновой кислоты и вставила импланты в грудь. По ее словам, после этого ей начали поступать предложения интимного характера от мужчин. Девушка утверждает, что поклонники ей предлагают огромные деньги за встречу, однако она отказывается.

Пользователи в комментариях не оценили смелые эксперименты Андреа над своей внешностью.

"Жалко девчонку, где-то произошел сбой в системе и теперь страдает", "Зачем врачи на это идут? Её нужно к психиатру, а они ей губы колют! Или кто там ей это делает, косметологи? Их тоже к психологу, или под суд!", "У нее, наверное, суп вытекает, когда ест, и слюни, когда спит", "Если дальше наращивать, придётся нос отрезать", "Это подушка безопасности на случай гололеда", - написала интернет-публика.

Напомним, в Беларуси студентка факультета международных отношений БГУ Надежда Матиевская нарисовала собственной обнаженной грудью портрет президента Александра Лукашенко.

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