Уволенным по закону о люстрации чиновникам заплатят компенсацию: названа сумма

Минюст разработал новый законопроект о люстрации / УНИАН

В Украине разрабатывают новый закон о люстрации, в который будет заложен механизм моральной компенсации незаконно от нее пострадавшим. Сумма компенсации составит 3,4 гривен. Об этом написано в тексте соответствующего законопроекта Минюста.

В документе утверждается, что решение о законности или незаконности люстрации будет принимать специально созданная люстрационная комиссия. Если такая комиссия примет решение о том, что конкретный чиновник незаконно лишился своей должности, то он получит моральную компенсацию в виду 200 необлагаемых налогом минимумов доходов – 3 400 гривен.

Что касается материальной компенсации, то под данную категорию подходит разница в доходах на новом и старом месте работы бывшего чиновника.

Напомним, в ходе пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что в закон о люстрации нужно внести ряд изменений. По мнению гаранта, с одной стороны люстрация нарушает права некоторых чиновников, но с другой стороны закон не допускает во власть тех людей, на которых данная инициатива и должна распространяться.

Ранее политолог Олег Соскин заявил, что после отмены люстрации чиновники Януковича активно ринутся во власть.