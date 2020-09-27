Увольнение курсантов-летчиков после крушения Ан-26: в ВСУ заговорили об агентах Кремля

Место крушения Ан-26 в Харьковской области / Reuters

После авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области агенты Кремля пытаются психологически повлиять на личный состав Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в Сети распространяются фейки о том, что курсанты-летчики якобы хотят покинуть свои учебные заведения.

В сообщении опровергается информация, что курсанты вуза, где учились погибшие в авиакатастрофе вблизи города Чугуев, хотят покинуть учебу.

"С целью психологического воздействия на личный состав ВСУ, курсантов военных вузов в частности, агенты кремля распространяют фейки о том, что курсанты-летчики хотят покинуть вузов. Подчеркиваем, ни один курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета", - добавили в Командовании воздушных сил ВСУ.

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