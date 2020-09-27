Увольнение курсантов-летчиков после крушения Ан-26: в ВСУ заговорили об агентах Кремля

В Сети распространяются фейки о том, что курсанты-летчики якобы хотят покинуть свои учебные заведения.
После авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области агенты Кремля пытаются психологически повлиять на личный состав Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования воздушных сил ВСУ в Facebook.
Отмечается, что в Сети распространяются фейки о том, что курсанты-летчики якобы хотят покинуть свои учебные заведения.
В сообщении опровергается информация, что курсанты вуза, где учились погибшие в авиакатастрофе вблизи города Чугуев, хотят покинуть учебу.
"С целью психологического воздействия на личный состав ВСУ, курсантов военных вузов в частности, агенты кремля распространяют фейки о том, что курсанты-летчики хотят покинуть вузов. Подчеркиваем, ни один курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета", - добавили в Командовании воздушных сил ВСУ.
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- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.