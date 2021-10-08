"Уволюсь и разобью лицо": в Мариуполе на уроке физрук обматерил и угрожал избить подростка

После вопроса школьника - можно ли заниматься в спортзале без спортивной обуви - учитель физкультуры вышел из себя и начал сыпать ругательствами и угрозами.
Учитель физкультуры в одной средних общеобразовательных школ в Мариуполе (Донецкая область) угрожал ученику девятого класса физическим насилием. Видеозапись инцидента была опубликована на канале News | Украина в мессенджере Telegram.
Мужчина-педагог привселюдно, при других учениках в спортивном зале, грозил подростку "уволиться и разбить ему е**льник".
Как сообщается в описании видеоролика, школьник увидел, что другой учитель физкультуры играет в баскетбол в туфлях, и спросил, можно ли в принципе заниматься без спортивной обуви. Якобы из-за этого вопроса первый учитель физкультуры вышел себя.
Также сообщается, что сейчас администрация школы проводит служебную проверку по факту инцидента.
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Напомним, ранее в Днепрянской школе Новокаховского района Херсонской области учитель физкультуры избил шестиклассника и пытался макнуть его макушкой в унитаз.
Инцидент произошел 12 апреля после уроков, когда несколько учеников начали толкаться, при этом шестиклассник открывал бутылку с водой, его толкнули и он пролил воду на одного из школьников.
В это время к нему подошел учитель физкультуры и громко спросил, зачем он облил водой. После этого учитель ударил ребенка по затылку и со словами "А теперь и тебя намочим" потянул его ребенка в туалет. И потом пытался искупать головой в унитазе.