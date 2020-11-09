"Увы... Президент чувствует себя хорошо": Мендель снова оконфузилась

Мендель оконфузилась, объявляя о COVID-19 у Зеленского / Facebook

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель неоднозначно прокомментировала​ новость о том, что президент заразился коронавирусом.​

"Увы … Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья", — написала Мендель.

Фото этого сообщения Мендель мгновенно распространили в Сети, вызвав бурную реакцию пользователей. Затем пресс-секретарь исправила свой пост.

"К сожалению, у нас новость о положительном тесте... Впрочем, президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья. Также положительный тест у руководителя Офиса Андрея Ермака. Желаем обоим скорейшего выздоровления и легчайшей формы", — написала Мендель в отредактированном сообщении.

Позднее Юлия Мендель в Facebook ответила на шквал негатива в свой адрес.

"Друзья ... и недруги, к чему этот неуместный шум в соцсетях? Многоточие - как незавершенность предложения о новости. Здравый смысл и человечность должны превзойти цинизм. В условиях, когда мы пытаемся дать вам как можно быстрее информацию, технические ошибки происходят", - написала Мендель.

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