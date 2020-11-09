"Увы... Президент чувствует себя хорошо": Мендель снова оконфузилась

Неоднозначный пост Мендель о коронавирусе Зеленского вызвал бурю эмоций в соцсетях.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель неоднозначно прокомментировала новость о том, что президент заразился коронавирусом.
"Увы … Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья", — написала Мендель.
Фото этого сообщения Мендель мгновенно распространили в Сети, вызвав бурную реакцию пользователей. Затем пресс-секретарь исправила свой пост.
"К сожалению, у нас новость о положительном тесте... Впрочем, президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья. Также положительный тест у руководителя Офиса Андрея Ермака. Желаем обоим скорейшего выздоровления и легчайшей формы", — написала Мендель в отредактированном сообщении.
Позднее Юлия Мендель в Facebook ответила на шквал негатива в свой адрес.
"Друзья ... и недруги, к чему этот неуместный шум в соцсетях? Многоточие - как незавершенность предложения о новости. Здравый смысл и человечность должны превзойти цинизм. В условиях, когда мы пытаемся дать вам как можно быстрее информацию, технические ошибки происходят", - написала Мендель.
Коронавирус у Зеленского - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом, он жалуется на повышенную температуру, диагноз подтвердил положительный тест на COVID-19.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак также заразился коронавирусом.
- Также коронавирусом болели жена и сын президента Украины Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.