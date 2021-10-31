"Ужасы" реанимации: врач раскрыл причину роста смертности от коронавируса

Врач рассказал о реалиях в антиковидных больницах / facebook.com/moz.ukr

В Украине смертность от коронавируса в каждой больнице может значительно отличаться из-за того, что существует разница в уровне лечения в разных регионах, заявил врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк.

"В целом на положительный результат влияет все - правильный подход к лечению, соблюдение норм лечения пациентом. Есть разные нюансы и часто люди сами ухудшают прогноз. Мы просим дышать маской, лежать на животе не менее 9 часов в сутки, просим родственников беспрестанно не звонить человеку и не накручивать его, потому что потом возникают проблемы", - рассказал он в интервью Главреду, отвечая на вопрос о том, что в соцсетях рассказывают об "ужасах" из ковидных больниц.

Медик пояснил, что зачастую пациенты неконтролируемо снимают маску при сатурации в 50%, а также отказываются выполнять рекомендации персонала.

"Нередко были случаи, когда уровень кислорода у человека падал, он уже синий, но дальше продолжает есть, потому что ему хочется, и никак этого не понимает. Человек на кислороде в маске имеет сатурацию - 90%, а без нее - сразу 60%. И ты просишь ее не ходить в туалет, чтобы поберечь силы, а вместо того пациент идет по коридору и теряет там сознание. Человеку в это время нужен покой, но всякое бывает", - добавил Ричняк.

Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.