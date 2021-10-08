Уже 13 областей соответствуют "оранжевой" зоне по коронавирусу - Минздрав/ УНИАН

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях по коронавирусу в регионах Украины. Об этом сообщают представители пресс-службы медицинского ведомства.

По состоянию на 8 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости − при норме не более 75 случаев на 100 тысяч населения в Украине данный показатель составляет 353 (превышение в 4,71 раз). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (742) и Черновицкой области (738).

Кроме того, в пяти областях был зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций.

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования − при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране такой показатель составляет 14,4%.

По данным за четверг, 7 октября 2021 года, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 54,6 человек на 100 тысяч при норме не более 60 человек.

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А в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях превышен показатель уровня госпитализаций.

Также в Украине заняты 51,7% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Одесской и Харьковской областях.

Как сообщают в Минздраве, показатели в 13 областях Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в остальных − "желтой".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.

Позднее в Сети появилась информация о том, что 10 октября нынешнего года, Херсонская и Харьковская области из-за роста количества заболевших COVID-19 будут переведены в "красную" зону карантина.