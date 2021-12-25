В 2022 году всем нужно будет опять вакцинироваться от коронавируса – Кузин

Главный санитарный врач уточнил, что человек может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки от коронавируса.
Если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
В комментарии "Суспільне" Кузин рассказал, что человек, получивший прививку в 2021 году, должен через год обратиться в пункт прививки и центр вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины. По его словам, в настоящее время такова базовая стратегия Министерства здравоохранения.
При этом человек может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки от коронавируса
Кузин уточнил, что в Минздраве получают информацию из других стран об эффективности вакцинации с использованием бустерных (третьих) доз.
"Есть соответствующие решения европейской технической группы экспертов по иммунизации, есть решения на мировом уровне. Все они заключаются в том, что ревакцинальные дозы должны получить прежде всего наиболее уязвимые категории населения", - объяснил он.
Главный санврач подчеркнул, что многие европейские страны рекомендуют проводить ревакцинацию за полгода. И в Украине, скорее всего, "в ближайшее время будут пересматриваться решения по использованию ревакцинальной и дополнительной дозы".
Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что у людей, которые получат бустерную дозу вакцины от коронавируса, должен продлиться срок действия COVID-сертификата. Он отметил, что сегодня обсуждается вопрос, на сколько будет продлеваться срок действия сертификата о вакцинации.
Главный санврач подчеркнул, что речь идет именно о бустерной дозе. В том случае, когда человеку вколят дополнительную третью дозу, потому что он входит в категорию людей, которым это рекомендуется по медицинским показателям – то срок действующего сертификата продлеваться не будет.
В Украине уже начали рассуждать о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года, заявила заместитель министра здравоохранения Марию Карчевич. Срок действия сертификата может быть сокращен c 365 дней до 270.
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