В 2022 году всем нужно будет опять вакцинироваться от коронавируса – Кузин / коллаж Reuters, УНИАН

Если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В комментарии "Суспільне" Кузин рассказал, что человек, получивший прививку в 2021 году, должен через год обратиться в пункт прививки и центр вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины. По его словам, в настоящее время такова базовая стратегия Министерства здравоохранения.

При этом человек может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки от коронавируса

Кузин уточнил, что в Минздраве получают информацию из других стран об эффективности вакцинации с использованием бустерных (третьих) доз.

"Есть соответствующие решения европейской технической группы экспертов по иммунизации, есть решения на мировом уровне. Все они заключаются в том, что ревакцинальные дозы должны получить прежде всего наиболее уязвимые категории населения", - объяснил он.

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Главный санврач подчеркнул, что многие европейские страны рекомендуют проводить ревакцинацию за полгода. И в Украине, скорее всего, "в ближайшее время будут пересматриваться решения по использованию ревакцинальной и дополнительной дозы".

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что у людей, которые получат бустерную дозу вакцины от коронавируса, должен продлиться срок действия COVID-сертификата. Он отметил, что сегодня обсуждается вопрос, на сколько будет продлеваться срок действия сертификата о вакцинации.

Главный санврач подчеркнул, что речь идет именно о бустерной дозе. В том случае, когда человеку вколят дополнительную третью дозу, потому что он входит в категорию людей, которым это рекомендуется по медицинским показателям – то срок действующего сертификата продлеваться не будет.

В Украине уже начали рассуждать о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года, заявила заместитель министра здравоохранения Марию Карчевич. Срок действия сертификата может быть сокращен c 365 дней до 270.

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