В Армении рассказали, будет ли мирный саммит Москва - Ереван - Баку

Армянский премьер Никол Пашинян дал комментарий по поводу вероятной встречи на высшем уровне по поводу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении заявил ‒ проведение саммита в формате Москва - Ереван - Баку для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе на данный момент не уместно.
Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Telegram-канал портала РИА Новости.
Кроме того, руководитель армянского правительства отметил, что власти не будут решать вопрос в ущерб национальной безопасности.
"Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это не значит, что (она) готова к решению вопроса в ущерб национальной безопасности и в ущерб безопасности Карабаха", ‒ сказал Пашинян.
Кроме того, премьер отметил, что официальный Ереван на данный момент рассматривает вариант заключения соглашения о стратегическом сотрудничестве и договора в сфере безопасности с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР).
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Война за Нагорный Карабах - что было ранее:
- 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе.
- 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.
- 29 сентября в минобороны Армении заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении. По информации, пилот сбитого турецким F-16 армянского Су-25 погиб. Чуть позже официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении.
- Азербайджан принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.