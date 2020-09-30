В Армении рассказали, будет ли мирный саммит Москва - Ереван - Баку

премьер-министр Армении Никол Пашинян / Reuters

Никол Пашинян, премьер-министр Армении заявил ‒ проведение саммита в формате Москва - Ереван - Баку для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе на данный момент не уместно.

Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Telegram-канал портала РИА Новости.

Кроме того, руководитель армянского правительства отметил, что власти не будут решать вопрос в ущерб национальной безопасности.

"Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это не значит, что (она) готова к решению вопроса в ущерб национальной безопасности и в ущерб безопасности Карабаха", ‒ сказал Пашинян.

Кроме того, премьер отметил, что официальный Ереван на данный момент рассматривает вариант заключения соглашения о стратегическом сотрудничестве и договора в сфере безопасности с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР).

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