В Артеке вспышка коронавируса: оккупанты Крыма заявляют о фейке

В детском лагере Артек обнаружили коронавирус / xn----gtbbcpgf9awjg1b3e.com

В детском лагере Артек, который расположен в аннексированном Крыму, 20 учителей подхватили коронавирус, но несмотря на это продолжают вести занятия. Оккупанты никак не реагируют на данный факт.

Об этом в видеообращении заявила начальница международного отдела лагеря Нина Лазарева. Она обвинила руководство в нарушении мероприятий эпидемиологической безопасности.

Как отметила девушка, учителя, которые контактные, выходят на занятия к детям. Также Лазарева сообщила, что один из учителей с подтвержденным диагнозом коронавирус, с высокой температурой, которая держится более недели, продолжает находиться на территории центра. Ему не оказывают медицинскую помощь.

Девушка подчеркнула, что записала видео с целью дать огласку проблеме и обратить на себя внимание, так как под угрозой находится здоровье детей.

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При этом администрация "Артек" прокомментировала данную информацию, назвав ее фейком, сообщает РБК. Там отметили, что за последнюю неделю коронавирус обнаружили якобы у трех работников, которых вместе с их окружением отстранили от работы и направили на госпитализацию или изоляцию. Также в лагере добавили, что на данный момент работа Артека ведется в строгом соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами.

Видеообращение Лазаревой в центре объяснили тем, что, находясь в отпуске, она узнала о сокращении своей должности, что якобы "и стало мотивом для распространения фейковой информации об Артеке в социальных сетях".