Била, чтобы успокоить: мать-алкоголичка в парке издевалась над младенцем

Мать избивала младенца на глазах у прохожих / Pixabay

В Житомирской области в городе Бердичев произошел жуткий инцидент, свидетелями которого стали случайные прохожие.

В местном парке культуры и отдыха пьяная женщина, которая находилась на улице с двумя детьми, начала избивать своего 10-месячного сына за то, что тот громко плакал. Младенцу горе-мать наносила удары по голове. Прохожие попытались заступиться за детей, а также сняли происшествие на видео.

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На видео, которое снял Денис Заремский, видно, как женщина сначала нервно трясет коляской, а потом наносит малышу удары по голове. Очевидцы происшествия вызвали полицию и в парк прибыл ювенальный инспектор.

Было установлено, что горе-мать находится в состоянии алкогольного опьянения. Ее доставили в травмпункт и сделали анализ на алкоголь – в крови было обнаружено не менее 2,86 промилле алкоголя. В парке женщина находилась со своими двумя детьми – одному три года, второму 10 месяцев.

"Работник полиции пытался разместить детей в отделении городской больницы, так как не хотел оставлять их с неадекватной матерью, а ее отправить в вытрезвитель. Однако детский врач отказалась", - сообщает издание.

Сотрудник полиции составил протокол на мать по статье 184 (Невыполнение родительских обязанностей) и отпустил женщину вместе с детьми домой. Как объяснила она сотруднику полиции, таким образом она "успокаивает" своего малыша, так как он постоянно плачет.

Известно, что женщина неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и по некоторым данным, она уже состоит на учете в социальных службах.

Как писал Главред, в Харькове полицейские задержали голую женщину, которая размахивала пакетом с отрезанной девичьей головой. Соответствующее сообщение опубликовал портал NewsRoom. Женщина перед задержанием бросалась на копов с ножом-заточкой в районе Залютино.

Напомним, ранее в Харькове местный житель после распития спиртных напитков с малознакомым мужчиной убил своего гостя, отрезал ему голову, а затем отваривал и употреблял в пищу части тела покойного.